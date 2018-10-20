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Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Ворсклу"

Киевское "Динамо" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Украины обыграло "Ворсклу" (1:0).

Чемпионат Украины

12 тур

"Ворскла" – "Динамо" К 0:1

Голы: Цыганков, 40

"Ворскла": Шуст, Пердута, Якубу (Сергийчук, 82), Чеснаков, Сапай, Даллку, Скляр, Шарпар, Ребенок, Кулач, Коломоец (Круз, 72)

"Динамо" К: Бойко, Морозюк, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзёра, Шепелев, Цыганков (Феррейра, 71), Гармаш, Буяльский (Сидорчук, 70), Супряга (Русин, 90+2)

Предупреждения: Буяльский, 29, Кадар, 59, Гармаш, 83
Теги: Динамо Киев Ворскла
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