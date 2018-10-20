Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:14
Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать"
Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать"
20:38
Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение
Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение
17:14
Анатолий Бышовец: мне кажется, сегодня у игроков нет спортивной цели, цели добиться невозможного (3)
Анатолий Бышовец: мне кажется, сегодня у игроков нет спортивной цели, цели добиться невозможного (3)
17:04
Жозе Моуринью в гневе чуть не подрался с тренером "Челси", который перед ним праздновал гол (видео) (4)
Жозе Моуринью в гневе чуть не подрался с тренером "Челси", который перед ним праздновал гол (видео) (4)
14:57
Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (6)
Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (6)
Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Ворсклу"
Киевское "Динамо" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Украины обыграло "Ворсклу" (1:0).
Чемпионат Украины
12 тур
"Ворскла" – "Динамо" К 0:1
Голы: Цыганков, 40
"Ворскла": Шуст, Пердута, Якубу (Сергийчук, 82), Чеснаков, Сапай, Даллку, Скляр, Шарпар, Ребенок, Кулач, Коломоец (Круз, 72)
"Динамо" К: Бойко, Морозюк, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзёра, Шепелев, Цыганков (Феррейра, 71), Гармаш, Буяльский (Сидорчук, 70), Супряга (Русин, 90+2)
Предупреждения: Буяльский, 29, Кадар, 59, Гармаш, 83
Чемпионат Украины
12 тур
"Ворскла" – "Динамо" К 0:1
Голы: Цыганков, 40
"Ворскла": Шуст, Пердута, Якубу (Сергийчук, 82), Чеснаков, Сапай, Даллку, Скляр, Шарпар, Ребенок, Кулач, Коломоец (Круз, 72)
"Динамо" К: Бойко, Морозюк, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзёра, Шепелев, Цыганков (Феррейра, 71), Гармаш, Буяльский (Сидорчук, 70), Супряга (Русин, 90+2)
Предупреждения: Буяльский, 29, Кадар, 59, Гармаш, 83
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.