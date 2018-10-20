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Анри включил Головина в стартовый состав "Монако" в своем дебютном матче

Новый главный тренер "Монако" Тьерри Анри включил полузащитника сборной России Александра Головина в стартовый состав на гостевой матч 10-го тура Лиги 1 против "Страсбура".

Теги: Анри Головин Монако
Сегодня, 20:22
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#1  СуперШтангист   (Сегодня, 20:54)
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Болеет за:
«Терек»
В следующем матче выключит.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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