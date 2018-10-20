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Жозе Моуринью: Сарри и его помощник извинились, для меня эта история закончена

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча девятого тура чемпионата Англии против "Челси" (2:2) рассказал о конфликте, который произошел по окончании встречи.

"Это не моя реакция, это помощник Сарри. Он поступил очень невежливо, но Сарри позаботился об этой ситуации. Они оба извинились передо мной, я принимаю это. Для меня эта история завершена. Не делайте как все и не говорите, что это все Моуринью. Я не знаю как его зовут, я и не должен знать", - цитирует Моуринью ВВС.
Теги: Моуринью Сарри Манчестер Юнайтед Челси
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