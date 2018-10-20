Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", не проигравшим в девяти стартовых матчах

"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 9-го тура чемпионата Англии (2:2).Лондонский клуб в АПЛ в нынешнем сезоне не проигрывал. Маурицио Сарри, возглавляющий "Челси", стал первым тренером в истории лондонского клуба, не проигравшим ни в одном из девяти стартовых матчей чемпионата Англии.