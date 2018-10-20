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Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", не проигравшим в девяти стартовых матчах

"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 9-го тура чемпионата Англии (2:2).

Лондонский клуб в АПЛ в нынешнем сезоне не проигрывал. Маурицио Сарри, возглавляющий "Челси", стал первым тренером в истории лондонского клуба, не проигравшим ни в одном из девяти стартовых матчей чемпионата Англии.
Теги: Челси Сарри
Сегодня, 23:04
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#1  СуперШтангист   (Сегодня, 23:05)
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«Терек»
Лучшая новость, что я читал на портале.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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