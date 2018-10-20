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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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23:04
Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", не проигравшим в девяти стартовых матчах (1)
Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", не проигравшим в девяти стартовых матчах (1)
21:14
Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать" (12)
Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать" (12)
20:38
Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение
Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение
17:14
Анатолий Бышовец: мне кажется, сегодня у игроков нет спортивной цели, цели добиться невозможного (3)
Анатолий Бышовец: мне кажется, сегодня у игроков нет спортивной цели, цели добиться невозможного (3)
17:04
Жозе Моуринью в гневе чуть не подрался с тренером "Челси", который перед ним праздновал гол (видео) (4)
Жозе Моуринью в гневе чуть не подрался с тренером "Челси", который перед ним праздновал гол (видео) (4)
Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", не проигравшим в девяти стартовых матчах
"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 9-го тура чемпионата Англии (2:2).
Лондонский клуб в АПЛ в нынешнем сезоне не проигрывал. Маурицио Сарри, возглавляющий "Челси", стал первым тренером в истории лондонского клуба, не проигравшим ни в одном из девяти стартовых матчей чемпионата Англии.
Лондонский клуб в АПЛ в нынешнем сезоне не проигрывал. Маурицио Сарри, возглавляющий "Челси", стал первым тренером в истории лондонского клуба, не проигравшим ни в одном из девяти стартовых матчей чемпионата Англии.
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