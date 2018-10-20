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Лионель Месси получил травму в матче против "Севильи"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании с "Севильей".

Футболист в первом тайме встречи получил травму руки в результате столкновения с полузащитником "Севильи" Франко Васкесом.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 23:19
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