Лионель Месси получил травму в матче против "Севильи"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании с "Севильей".Футболист в первом тайме встречи получил травму руки в результате столкновения с полузащитником "Севильи" Франко Васкесом.