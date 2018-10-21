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Хулен Лопетеги: "Реал" во многом сыграл хорошо

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от "Леванте" (1:2).

"Нужно понять, в чем причина. Мы должны сесть и обдумать то, что мы делаем неправильно. Возможно, изменить динамику игры. Но сегодня команда во многом сыграла хорошо.

Уход в отставку? Мое положение – последнее, о чем я думаю. У нас впереди важная игра в Лиге чемпионов", - цитирует Лопетеги Marca.
Теги: Лопетеги Реал Леванте
Сегодня, 09:04
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