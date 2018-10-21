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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Манчестер Сити" назвали лучшей командой в Европе по ударам по воротам
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола прокомментировал победу над "Бернли" в матче английской Премьер-лиге (АПЛ).
Наставник считает, что его команда должна лучше реализовывать голевые моменты.
"С 21 ударом по воротам за матч мы лучшая команда Европы по этому показателю. Но нам нужно улучшить реализацию моментов. Потому что в матче с "Бернли" мы к перерыву вели лишь со счетом 1:0. Хотя имели массу возможностей забить больше", — поделился мнение Гвардьола с AFP.
"Газета.ру"
Наставник считает, что его команда должна лучше реализовывать голевые моменты.
"С 21 ударом по воротам за матч мы лучшая команда Европы по этому показателю. Но нам нужно улучшить реализацию моментов. Потому что в матче с "Бернли" мы к перерыву вели лишь со счетом 1:0. Хотя имели массу возможностей забить больше", — поделился мнение Гвардьола с AFP.
"Газета.ру"
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