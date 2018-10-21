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Только для девяти процентов французов Неймар является любимым игроком в "ПСЖ"

Несколько аудиторских компаний Франции провели исследование по заказу RTL, оценив популярность "ПСЖ", который часто подвергается критике за разрушение конкуренции в лиге 1.

В результате исследования выяснилось, что 43 процента французов хорошо относятся к "ПСЖ". За два года этот показатель вырос на девять процентов. Среди любителей футбола позитивно относятся к парижанам 62 процента опрошенных, что составляет рост в 13 процентов за те же два года. "Очень плохо" к "ПСЖ" относятся 20 процентов французов.

Отметим, что самым любимым футболистом "ПСЖ" для французов является Кильян Мбаппе (61 процент), Неймара таким назвали только девять процентов, а Эдинсона Кавани – семь процентов. Хотя еще в феврале Неймара называли самым любимым игроком "ПСЖ" 28 процентов опрошенных, а Мбаппе 23 процента. Ситуация изменилась благодаря чемпионату мира, который выиграла сборная Франции с Мбаппе в составе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 11:43
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