СМИ: "Реал" нашел замену главному тренеру Лопетеги

Руководство мадридского "Реала" нашло замену главному тренеру Хулену Лопетеги, сообщает Corriere dello Sport.Столичный клуб может возглавить бывший наставник лондонского "Челси" и сборной Италии Антонио Конте.Напомним, Лопетеги возглавил "Реал" в июне этого года.