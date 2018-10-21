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СМИ: "Реал" нашел замену главному тренеру Лопетеги

Руководство мадридского "Реала" нашло замену главному тренеру Хулену Лопетеги, сообщает Corriere dello Sport.

Столичный клуб может возглавить бывший наставник лондонского "Челси" и сборной Италии Антонио Конте.

Напомним, Лопетеги возглавил "Реал" в июне этого года.
Теги: Лопетеги Реал
Сегодня, 13:19
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