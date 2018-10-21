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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Монпелье" обыграл "Бордо"
"Монпелье" победил "Бордо" в матче 10-го тура чемпионата Франции.
10 тур
"Монпелье" – "Бордо" 2:0
Голы: Лаборде, 17, Делорт 53 (пен.)
"Монпелье": Леком, Агилар, Мендеш, Хилтон, Конгре, Самбья, Скири (Пирис, 74), Таллек, Лан, Лаборде (Аммур, 89), Делорт (Шкулетич, 79)
"Бордо": Костиль, Паленсия, Сабали (Башич,74), Отавио, Кунде, Пабло, Лерагер (Плашил, 62), Санкаре, Бриан (Оджим, 62), Карамо, Камано
Предупреждения: Мендеш, 33, Скири, 42, Карамо, 42, Сабали, 47, Лерагер, 50
10 тур
"Монпелье" – "Бордо" 2:0
Голы: Лаборде, 17, Делорт 53 (пен.)
"Монпелье": Леком, Агилар, Мендеш, Хилтон, Конгре, Самбья, Скири (Пирис, 74), Таллек, Лан, Лаборде (Аммур, 89), Делорт (Шкулетич, 79)
"Бордо": Костиль, Паленсия, Сабали (Башич,74), Отавио, Кунде, Пабло, Лерагер (Плашил, 62), Санкаре, Бриан (Оджим, 62), Карамо, Камано
Предупреждения: Мендеш, 33, Скири, 42, Карамо, 42, Сабали, 47, Лерагер, 50
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