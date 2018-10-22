"Реал" рассматривает возможность возвращения в Мадрид Жозе Моуриньо

"Реал" готов вернуть в клуб Жозе Моуриньо.Мадридцы намерены сделать временным главным тренером команды Сантьяго Солари, а затем пригласить на пост главного тренера португальца.В данный момент в руководстве "Реала" прорабатывается решение этого варианта.