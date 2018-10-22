Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Реал" рассматривает возможность возвращения в Мадрид Жозе Моуриньо

"Реал" готов вернуть в клуб Жозе Моуриньо.

Мадридцы намерены сделать временным главным тренером команды Сантьяго Солари, а затем пригласить на пост главного тренера португальца.

В данный момент в руководстве "Реала" прорабатывается решение этого варианта.

Express
Теги: Реал Моуринью
Сегодня, 09:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.