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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Карло Анчелотти: единственная ошибка Роналду - переход в "Ювентус"
Главный тренер итальянского "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал переход нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в Серию А.
Наставник неаполитанской команды пошутил, что португальскому футболисту не стоило переходить в "старую синьору".
"Приход Криштиану восхитителен для образа Серии А. Она долгое время была лигой суперзвезд: Марадона, Платини, Зико, Зидан, Роналдо, Шевченко, Кака, Ибра… В последние 10 лет все было уже не так, но Роналду вернет прежнюю ситуацию. Он невероятный профессионал. Его единственной ошибкой стал переход в "Юве", — заявил Анчелотти Football Italia.
"Газета.ру"
Наставник неаполитанской команды пошутил, что португальскому футболисту не стоило переходить в "старую синьору".
"Приход Криштиану восхитителен для образа Серии А. Она долгое время была лигой суперзвезд: Марадона, Платини, Зико, Зидан, Роналдо, Шевченко, Кака, Ибра… В последние 10 лет все было уже не так, но Роналду вернет прежнюю ситуацию. Он невероятный профессионал. Его единственной ошибкой стал переход в "Юве", — заявил Анчелотти Football Italia.
"Газета.ру"
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