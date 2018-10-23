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Карло Анчелотти: единственная ошибка Роналду - переход в "Ювентус"

Главный тренер итальянского "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал переход нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в Серию А.

Наставник неаполитанской команды пошутил, что португальскому футболисту не стоило переходить в "старую синьору".

"Приход Криштиану восхитителен для образа Серии А. Она долгое время была лигой суперзвезд: Марадона, Платини, Зико, Зидан, Роналдо, Шевченко, Кака, Ибра… В последние 10 лет все было уже не так, но Роналду вернет прежнюю ситуацию. Он невероятный профессионал. Его единственной ошибкой стал переход в "Юве", — заявил Анчелотти Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Анчелотти Роналду Ювентус
Сегодня, 02:20
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