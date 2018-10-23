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Криштиану Роналду: я рад возвращаться в Манчестер

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал предстоящий матч с английским "Манчестер Юнайтед" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Португальский футболист заявил, что не будет праздновать гол в ворота "красных дьяволов", если ему удастся забить.

"Я рад возвращаться в Манчестер. После жеребьевки я вспоминал все, что здесь пережил, все выигранные трофеи, фантастических болельщиков и очень важного для моей жизни человека — сэра Алекса Фергюсона", — рассказал Роналду AS.

"Газета.ру"
Сегодня, 16:47
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