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Унаи Эмери: мы счастливы, потому что видим прогресс

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал итоги матча с "Лестером" (3:1) в рамках девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Мы показали два разных тайма. В первой половине игры мы были не так хороши в контроле мяча. Конечно, мы счастливы, потому что видим прогресс. Нам нужно играть организованно и с сердцем. Когда улучшается качество игры, требования к команде увеличиваются. Нам нужно контролировать игру полностью, а не отдельные таймы. Это позволит нам чаще добиваться успеха в различных играх", — поделился Эмери.

Также специалист прокомментировал ротацию в составе команды.

"Сегодня Месут Озил был очень хорош, но иногда в роли "десятки" выступает Аарон Рэмси. Я не могу выпускать их на поле одновременно. Я верю в каждого игрока на разных позициях", — приводит слова главного тренера Sky Sports.

"Газета.ру"
Вчера, 22:48
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