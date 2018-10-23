Унаи Эмери: мы счастливы, потому что видим прогресс

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал итоги матча с "Лестером" (3:1) в рамках девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ)."Мы показали два разных тайма. В первой половине игры мы были не так хороши в контроле мяча. Конечно, мы счастливы, потому что видим прогресс. Нам нужно играть организованно и с сердцем. Когда улучшается качество игры, требования к команде увеличиваются. Нам нужно контролировать игру полностью, а не отдельные таймы. Это позволит нам чаще добиваться успеха в различных играх", — поделился Эмери.Также специалист прокомментировал ротацию в составе команды."Сегодня Месут Озил был очень хорош, но иногда в роли "десятки" выступает Аарон Рэмси. Я не могу выпускать их на поле одновременно. Я верю в каждого игрока на разных позициях", — приводит слова главного тренера Sky Sports.