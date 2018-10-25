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Президент "Наполи": длинные матчи уничтожают футбол - у меня есть предложение

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предложил сократить продолжительность футбольных матчей.

"Мы сами уничтожаем футбол. Нужно смотреть в будущее, ведь молодёжь сейчас вся в видеоиграх. Прямо сейчас мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети будут равнодушны к футболу.

Это наша вина, мы старые идиоты. Ведь в футболе очень много скучных игр. Футбольные матчи такие длинные, что аж спать хочется. Нужно играть два тайма по 30 минут плюс перерыв на две-три минуты", – цитирует Де Лаурентиса Goal.
Теги: Наполи
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