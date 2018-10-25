Самый богатый человек Чехии может купить "Челси"

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер заинтересован в покупке "Челси". В ближайшие дни он должен провести первые переговоры о покупке клуба.Келлнер хорошо знает нынешнего владельца "Челси" Романа Абрамовича. Чех арендует вип-ложу на "Стэмфорд Бридж", соседнюю с ложей самого Абрамовича.Английские эксперты оценивают "Челси" в $ 4 млрд. Состояние Келлнера составляет $ 15,5 млрд, сообщает Tyden.По слухам, Абрамович склоняется к продаже "Челси" из-за политических санкций. В этом году Великобритания отказался продлевать миллиардеру визу, после чего он экстренно получил гражданство Израиля. Абрамович опасается санкций с британской стороны и потому готовится расстаться с активами в этой стране.