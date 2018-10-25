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Самый богатый человек Чехии может купить "Челси"

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер заинтересован в покупке "Челси". В ближайшие дни он должен провести первые переговоры о покупке клуба.

Келлнер хорошо знает нынешнего владельца "Челси" Романа Абрамовича. Чех арендует вип-ложу на "Стэмфорд Бридж", соседнюю с ложей самого Абрамовича.

Английские эксперты оценивают "Челси" в $ 4 млрд. Состояние Келлнера составляет $ 15,5 млрд, сообщает Tyden.

По слухам, Абрамович склоняется к продаже "Челси" из-за политических санкций. В этом году Великобритания отказался продлевать миллиардеру визу, после чего он экстренно получил гражданство Израиля. Абрамович опасается санкций с британской стороны и потому готовится расстаться с активами в этой стране.

Sport24
Теги: Челси Абрамович
Сегодня, 17:26
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:05)
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Болеет за:
«Зенит»
Им надо включить санкции - до того, как он расстанется с активами... ворюга.

Ничего общего с Россией не имеет... просто обокравший её, вороватый пройдоха-еврей...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка. Срамтак? - это нарок-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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