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"Барселона" - "Реал": в телетрансляции будет использована инновационная технология передачи звука

Предстоящее классико "Барселона" – "Реал", которое пройдет 28 октября, будет транслироваться на телевидении с использованием инновационной технологии передачи звука.

Специальная система будет отслеживать позицию мяча на поле и автоматически активировать микрофоны, расположенные на этом участке поля. Таким образом, телезрители услышат, что происходит непосредственно на поле, в том числе реплики игроков, звуки ударов по мячу.

La Liga
Теги: Барселона Реал
Сегодня, 13:30
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4
(1)
#4  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Ничего она не оставит. Там сплошной писк будет слышен.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#3  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 13:42)
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online

Если такая инновация когда-нибудь дойдёт до чемпионата РПЛ, то она оставит без работы половину комментаторов МАТЧ ТВ. Как им дальше жить - ума не приложу.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#2  Quincy   (Сегодня, 13:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Последний матч физрука Лопетеги
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#1  студия дускай   (Сегодня, 13:38)
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реплики игроков: редиска чувиха э пенсил
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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