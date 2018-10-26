"Барселона" - "Реал": в телетрансляции будет использована инновационная технология передачи звука

Предстоящее классико "Барселона" – "Реал", которое пройдет 28 октября, будет транслироваться на телевидении с использованием инновационной технологии передачи звука.Специальная система будет отслеживать позицию мяча на поле и автоматически активировать микрофоны, расположенные на этом участке поля. Таким образом, телезрители услышат, что происходит непосредственно на поле, в том числе реплики игроков, звуки ударов по мячу.