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Денис Черышев пропустит матч "Валенсии" против "Атлетика"

Полузащитник сборной России Денис Черышев не поможет "Валенсии" в матче против "Атлетика", 27 октября.

На прошлой неделе Черышев получил повреждение в матче против "Леганеса" (1:1).

Отмечалось, что травма Черышева не является серьезной. Несмотря на это, Денис 23 октября не сыграл в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (1:1), а теперь пропустит и игру с "Атлетиком".

ФК "Валенсия"
Теги: Валенсия Атлетик Черышев
Сегодня, 14:22
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