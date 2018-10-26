Испанская лига готова обжаловать в CAS решение ФИФА о запрете проведения матча в США

Руководство Ла Лиги (высшего дивизиона испанского футбола) выразило готовность оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете на проведение матча чемпионата Испании в США, если оно будет официально подтверждено, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Совет ФИФА в пятницу выступил против проведения игры чемпионата Испании в США. Глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что совет поддерживает принцип, согласно которому "официальные матчи чемпионата должны проходить в пределах территории, подотчетной соответствующей национальной ассоциации".По данным агентства, ожидается, что ФИФА в письменном виде подтвердит свою позицию Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и футбольным федерациям Испании и США."Если мы получим официальное уведомление от ФИФА о запрете на проведение матча, мы немедленно обратимся в Спортивный арбитражный суд", - приводит заявление Ла Лиги агентство.