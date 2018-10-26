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Испанская лига готова обжаловать в CAS решение ФИФА о запрете проведения матча в США

Руководство Ла Лиги (высшего дивизиона испанского футбола) выразило готовность оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете на проведение матча чемпионата Испании в США, если оно будет официально подтверждено, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Совет ФИФА в пятницу выступил против проведения игры чемпионата Испании в США. Глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что совет поддерживает принцип, согласно которому "официальные матчи чемпионата должны проходить в пределах территории, подотчетной соответствующей национальной ассоциации".

По данным агентства, ожидается, что ФИФА в письменном виде подтвердит свою позицию Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и футбольным федерациям Испании и США.

"Если мы получим официальное уведомление от ФИФА о запрете на проведение матча, мы немедленно обратимся в Спортивный арбитражный суд", - приводит заявление Ла Лиги агентство.

"Р-Спорт"
Сегодня, 17:36
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#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:23)
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Тупые клоуны


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
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Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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