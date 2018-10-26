Замены в компенсированное время могут быть запрещены

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может запретить проводить замены в компенсированное время матчей.По информации ВВС, совет хочет уменьшить время матчей таким образом. Согласно исследованию, в Английской премьер-лиге (АПЛ) мяч находится в игре всего 55 минут и 9 секунд из 90 минут основного времени. Одной из причин такого явления являются замены. В прошлом сезоне АПЛ было сделано 2?599 замен, 5% из которых (129) были сделаны в добавленное время.Также на ближайшем заседании будет поднят вопрос о том, что игрок, который должен быть заменен, может покинуть пределы поля в ближайшем для него месте. Еще в совете будет поднят вопрос о желтых и красных карточках для тренеров и руководителей клубов.