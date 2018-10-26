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Президент "Ювентуса": обвинения Роналду? Я совершенно спокоен

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли высказался об обвинениях нападающего команды Криштиану Роналду в изнасиловании.

"Я совершенно спокоен. Мы с ним обсудили это. Он показался мне искренним, а его действия только подтверждают его честность. Это личное дело, но я уже говорил, что мои двери открыты для всех. Мы здесь готовы поддержать любого, женщину или мужчину, если думаем, что они ведут себя правильно", – цитирует Аньелли A Bola.
Теги: Роналду Ювентус
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