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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сборная ФНЛ - сборная серии В: матч состоится в Тамбове 28 ноября. Команды будут состоять из игроков не старше 20 лет
Сборная ФНЛ - сборная серии В: матч состоится в Тамбове 28 ноября. Команды будут состоять из игроков не старше 20 лет
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Семак: как-то сводил Виллаш-Боаша в музей водки на дегустацию - "надегустировались" мы тогда вдоволь (12)
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Андрей Червиченко: в матче с "Рейнджерс" самоотдача была на уровне - не то, что при Каррере (15)
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Фанаты "Спартака" во время матча с "Рейнджерс" поддерживали Карреру и оскорбляли Федуна и Глушакова (видео) (10)
Фанаты "Спартака" во время матча с "Рейнджерс" поддерживали Карреру и оскорбляли Федуна и Глушакова (видео) (10)
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Сесар Навас: несмотря на решение УЕФА, мы будем пробовать пробиться в еврокубки - для этого нужно выиграть Кубок России (3)
Сесар Навас: несмотря на решение УЕФА, мы будем пробовать пробиться в еврокубки - для этого нужно выиграть Кубок России (3)
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Александр Максименко: шотландцы просто грузили мяч в нашу штрафную - голевых моментов у них не было (5)
Александр Максименко: шотландцы просто грузили мяч в нашу штрафную - голевых моментов у них не было (5)
Президент "Ювентуса": обвинения Роналду? Я совершенно спокоен
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли высказался об обвинениях нападающего команды Криштиану Роналду в изнасиловании.
"Я совершенно спокоен. Мы с ним обсудили это. Он показался мне искренним, а его действия только подтверждают его честность. Это личное дело, но я уже говорил, что мои двери открыты для всех. Мы здесь готовы поддержать любого, женщину или мужчину, если думаем, что они ведут себя правильно", – цитирует Аньелли A Bola.
"Я совершенно спокоен. Мы с ним обсудили это. Он показался мне искренним, а его действия только подтверждают его честность. Это личное дело, но я уже говорил, что мои двери открыты для всех. Мы здесь готовы поддержать любого, женщину или мужчину, если думаем, что они ведут себя правильно", – цитирует Аньелли A Bola.
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