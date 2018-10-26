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Президент Ла Лиги: думаю, что от неучастия в "Эль-класико" больше теряют сами Роналду и Месси

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал то, что ближайший матч мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" пройдет без нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Месси пропустит матч из-за перелома руки, а Роналду не сможет принять участие во встрече, потому что летом перешел в туринский "Ювентус".

"Думаю, что от неучастия в "Эль-класико" больше теряют сами Роналду и Месси. "Эль-класико" не теряет ничего, поскольку матч двух великих команд пройдет на максимально высоком уровне. Считаю, что "Барселона" и "Реал" — больше, чем Месси и Роналду.

"Эль-класико" без этих игроков пройдет впервые за долгое время, и считаю, что стратегически это даже хорошо. Этот матч – один из самых звездных продуктов Ла Лиги. Хотелось бы, чтобы таких игр, как эта, у нас было больше, и мы работаем над этим", — приводит слова Тебаса AS.

"Газета.ру"
Теги: Месси Роналду
Сегодня, 21:20
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