Юрген Клопп: назначить ван Дейка капитаном было не моим решением

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал решение назначить защитника Вирджила ван Дейка капитаном на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Црвены Звезды".Матч закончился со счетом 4:0 в пользу английского клуба."Это было не мое решение. Я только сказал, что Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер останутся приоритетными вариантами. Это было логично.Я позволил игрокам выбрать следующих двух вице-капитанов, и теперь у нас есть два голландца для этой роли. Команда решила, что третьей опцией будет Вирджил, а четвертой — Жоржиньо Вейналдум.Я бы рассмеялся, если бы мне кто-то сказал, что немец и два голландца будут играть такие важные роли. Но да, это было решение игроков", — приводит слова Клоппа Sky Sports.