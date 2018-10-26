Унаи Эмери: вопросы своего контракта Рэмси должен решать с клубом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника команды Аарона Рэмси.До этого игрок проинформировал, что не сумел достичь компромисса с руководством клуба и собирается покинуть команду после нынешнего сезона."Я сосредоточен на команде, то же самое хочу видеть от Аарона. Это правда, что у каждого игрока своя ситуация с контрактом, но такие вопросы они должны решать с руководством клуба. Я разделяю эти вещи.Рэмси отлично провел матч со "Спортингом" в Лиге Европы. Он играл с привычными для себя приверженностью и отношением, сделал акцент на помощи команде. Я доволен его игрой как в индивидуальном, так и командном плане. То же самое ожидаю увидеть в исполнении Аарона в воскресенье.Рэмси может обсудить с клубом все вопросы, которые касаются его контракта. Возможно, он уже принял решение покинуть клуб. Но для меня и команды сейчас важно быть одним целым и становиться лучше с каждой тренировкой", — цитирует специалиста Sky Sports.