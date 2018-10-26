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Форвард "Барселоны" оценил игру "Реала" без Роналду

Нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес рассказал, чего ожидает от матча против мадридского "Реала".

Матч, который состоится в рамках чемпионата Испании, состоится 28 октября в 18.15 по московскому времени.

"У "Реала" новый тренер. Говорите, что хотите, но этот факт всегда придает мотивации игрокам. Они хотят показать, что готовы играть и стараются изо всех сил. Конечно, они будут играть аккуратно. У них есть качественные игроки, которые могут повлиять на исход встречи.


Роналду? Все знают, насколько хорош Криштиану. Но все же команда выше одного игрока. У "Реала" есть и другие игроки, которые могут сделать результат", — приводит слова форварда Marca.цитируют Сауреса.

Португальский нападающий Криштиану Роналду перешел этим летом в туринский "Ювентус".

Газета.ру
Теги: Суарес Ювентус Реал
Вчера, 23:27
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