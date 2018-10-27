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Главный тренер "ПСЖ" рассказал, почему Кавани не забивает

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал, почему нападающий Эдинсон Кавани в последнее время перестал забивать.

"Он слишком много думает. Он недоволен ситуацией, потому что не забивает несколько матчей подряд. Возможно, сказывается усталость, потому что ему пришлось совершать большие перелеты со сборной Уругвая. Я считаю, что он хорошо сыграл и с "Амьеном", и с "Наполи", но он слишком сильно хочет забить. Слишком. В жизни иногда приходится потерпеть, чтобы что-то получилось. Я в него верю и говорю ему об этом", - цитирует Тухеля AFP.
Теги: Тухель ПСЖ Кавани
Сегодня, 14:04
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#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 14:06)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Во всём виноват СИМУЛЯНТ
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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