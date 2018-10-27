Главный тренер "ПСЖ" рассказал, почему Кавани не забивает

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал, почему нападающий Эдинсон Кавани в последнее время перестал забивать."Он слишком много думает. Он недоволен ситуацией, потому что не забивает несколько матчей подряд. Возможно, сказывается усталость, потому что ему пришлось совершать большие перелеты со сборной Уругвая. Я считаю, что он хорошо сыграл и с "Амьеном", и с "Наполи", но он слишком сильно хочет забить. Слишком. В жизни иногда приходится потерпеть, чтобы что-то получилось. Я в него верю и говорю ему об этом", - цитирует Тухеля AFP.