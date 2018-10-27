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"Жирона" дома обыграла "Райо Вальекано"

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Жирона" дома обыграла "Райо Вальекано".

Чемпионат Испании

10 тур

"Жирона" – "Райо Вальекано" 2:1

Голы: Португес, 34 (пен.), 45, Гальвес, 61

"Жирона": Буну, Эспиноса, Хуанпе (Алькала, 50), Рамальо, Адай (Планас, 9), Порро, Луис, Понс, Гарсия, Португес (Робертс, 58), Лосано

"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Гальвес (Алегрия, 82), Амат, Морено, Комесанья, Ванга, Какута (Посо, 50), Трехо, Томас (Гарсия, 66), Эмбарба

Предупреждения: Гальвес, 33, Трехо, 60, Луис, 72, Морено, 73

Удаления: Лосано, 88
Теги: Жирона Райо Вальекано
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