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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Бавария" обыграла "Майнц", "Боруссия" сыграла вничью "Гертой"
"Бавария" на выезде обыграла "Майнц" 2:1 в матче чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
9 тур
"Майнц" – "Бавария" 1:2
Гол: Бутьюс, 48 - Горецка, 39, Алькантара, 62
"Майнц": Мюллер, Брозински, Кариколь, Белл, Ньякат, Кунде (Уджа, 68), Гбамин, Латца (Максим, 84), Эцтунали, Матета (Куайсон, 69), Бутьюс
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Зюле, Хуммельс, Мартинес, Горецка (Санчес, 55), Алькантара, Гнабри (Рибери, 57), Мюллер (Рафинья, 83), Левандовски
Предупреждения: Кариколь, 44, Эцтунали, 61, Мартинес, 86, Уджа, 88
"Боруссия" Д – "Герта" 2:2
Гол: Санчо, 27, 61 - Калу, 42, 90+1
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек (Топрак, 90+2), Хакими, Диалло, Загаду, Геррейру (Ларсен, 80), Дахуд, Санчо (Пулишич, 71), Витсель, Гётце, Ройс
"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Лацаро, Шелбред (Дарида, 46), Лустенбергер, Калу, Майер, Дуда (Дилросун, 72), Ибишевич (Зельке, 57)
Предупреждения: Хакими, 10, Ибишевич, 23, Лацаро, 47, Лустенбергер, 55, Загаду, 90
Чемпионат Германии
9 тур
"Майнц" – "Бавария" 1:2
Гол: Бутьюс, 48 - Горецка, 39, Алькантара, 62
"Майнц": Мюллер, Брозински, Кариколь, Белл, Ньякат, Кунде (Уджа, 68), Гбамин, Латца (Максим, 84), Эцтунали, Матета (Куайсон, 69), Бутьюс
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Зюле, Хуммельс, Мартинес, Горецка (Санчес, 55), Алькантара, Гнабри (Рибери, 57), Мюллер (Рафинья, 83), Левандовски
Предупреждения: Кариколь, 44, Эцтунали, 61, Мартинес, 86, Уджа, 88
"Боруссия" Д – "Герта" 2:2
Гол: Санчо, 27, 61 - Калу, 42, 90+1
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек (Топрак, 90+2), Хакими, Диалло, Загаду, Геррейру (Ларсен, 80), Дахуд, Санчо (Пулишич, 71), Витсель, Гётце, Ройс
"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Лацаро, Шелбред (Дарида, 46), Лустенбергер, Калу, Майер, Дуда (Дилросун, 72), Ибишевич (Зельке, 57)
Предупреждения: Хакими, 10, Ибишевич, 23, Лацаро, 47, Лустенбергер, 55, Загаду, 90
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