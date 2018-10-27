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"Бавария" обыграла "Майнц", "Боруссия" сыграла вничью "Гертой"

"Бавария" на выезде обыграла "Майнц" 2:1 в матче чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

9 тур

"Майнц" – "Бавария" 1:2

Гол: Бутьюс, 48 - Горецка, 39, Алькантара, 62

"Майнц": Мюллер, Брозински, Кариколь, Белл, Ньякат, Кунде (Уджа, 68), Гбамин, Латца (Максим, 84), Эцтунали, Матета (Куайсон, 69), Бутьюс

"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Зюле, Хуммельс, Мартинес, Горецка (Санчес, 55), Алькантара, Гнабри (Рибери, 57), Мюллер (Рафинья, 83), Левандовски

Предупреждения: Кариколь, 44, Эцтунали, 61, Мартинес, 86, Уджа, 88

"Боруссия" Д – "Герта" 2:2

Гол: Санчо, 27, 61 - Калу, 42, 90+1

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек (Топрак, 90+2), Хакими, Диалло, Загаду, Геррейру (Ларсен, 80), Дахуд, Санчо (Пулишич, 71), Витсель, Гётце, Ройс

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Лацаро, Шелбред (Дарида, 46), Лустенбергер, Калу, Майер, Дуда (Дилросун, 72), Ибишевич (Зельке, 57)

Предупреждения: Хакими, 10, Ибишевич, 23, Лацаро, 47, Лустенбергер, 55, Загаду, 90
Теги: Бавария Майнц Боруссия Герта
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