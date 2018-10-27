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"Атлетик" и "Валенсия" сыграли вничью

В матче 10-го тура Ла Лиги "Атлетик" и "Валенсия" поделили очки.

Чемпионат Испании

10 тур

"Атлетик" Б – "Валенсия" 0:0

"Ателтик": Эррерин, Капа, Берчиче, Лопес, Мартинес, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Рико (Муниаин, 79), Сусаета (Лопес, 89), Рауль Гарсия, Адурис (Уильямс, 69)

"Валенсия": Нето, Везу, Гайя, Паулиста, Гарай, Коклен, Парехо, Кондогбиа, Солер (Васс, 70), Батшуайи (Гамейро, 46), Родриго

Предупреждения: Везу, 17, Капа, 20, Солер, 35, Батшуайи, 38, Васс, 74, Берчиче, 77, Гайя, 90+2
Теги: Атлетик Валенсия
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