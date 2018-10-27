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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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20:43
Валерий Рейнгольд: я полностью за Карреру, но его сплавила эта "гвардия" во главе с Глушаковым (2)
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19:27
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17:52
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15:55
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15:24
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14:47
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11:45
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11:18
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"Атлетик" и "Валенсия" сыграли вничью
В матче 10-го тура Ла Лиги "Атлетик" и "Валенсия" поделили очки.
Чемпионат Испании
10 тур
"Атлетик" Б – "Валенсия" 0:0
"Ателтик": Эррерин, Капа, Берчиче, Лопес, Мартинес, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Рико (Муниаин, 79), Сусаета (Лопес, 89), Рауль Гарсия, Адурис (Уильямс, 69)
"Валенсия": Нето, Везу, Гайя, Паулиста, Гарай, Коклен, Парехо, Кондогбиа, Солер (Васс, 70), Батшуайи (Гамейро, 46), Родриго
Предупреждения: Везу, 17, Капа, 20, Солер, 35, Батшуайи, 38, Васс, 74, Берчиче, 77, Гайя, 90+2
Чемпионат Испании
10 тур
"Атлетик" Б – "Валенсия" 0:0
"Ателтик": Эррерин, Капа, Берчиче, Лопес, Мартинес, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Рико (Муниаин, 79), Сусаета (Лопес, 89), Рауль Гарсия, Адурис (Уильямс, 69)
"Валенсия": Нето, Везу, Гайя, Паулиста, Гарай, Коклен, Парехо, Кондогбиа, Солер (Васс, 70), Батшуайи (Гамейро, 46), Родриго
Предупреждения: Везу, 17, Капа, 20, Солер, 35, Батшуайи, 38, Васс, 74, Берчиче, 77, Гайя, 90+2
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