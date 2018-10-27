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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Бензема и Марсело попали в заявку "Реала" на матч с "Барселоной"
Стала известна заявка "Реала" на матч 10-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".
Вратари: Навас, Касилья, Куртуа;
Защитники: Рамос. Варан, Начо, Марселу, Одрисола, Регуилон;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиру, Вальверде, Льоренте, Асенсио, Иско, Сьос;
Нападающие: Мариано, Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.
Матч, напомним, состоится в субботу, 28 октября.
Вратари: Навас, Касилья, Куртуа;
Защитники: Рамос. Варан, Начо, Марселу, Одрисола, Регуилон;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиру, Вальверде, Льоренте, Асенсио, Иско, Сьос;
Нападающие: Мариано, Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.
Матч, напомним, состоится в субботу, 28 октября.
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