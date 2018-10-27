"Хоффенхайм" разгромил "Штутгарт"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:15
Генеральный директор "Балтики": долги по зарплате в клубе есть, но не за пять месяцев. И не за три
Генеральный директор "Балтики": долги по зарплате в клубе есть, но не за пять месяцев. И не за три
22:08
Вратарь "Томи" Мелихов: какая там премьер-лига. Бытовые условия нам не позволят там играть (2)
Вратарь "Томи" Мелихов: какая там премьер-лига. Бытовые условия нам не позволят там играть (2)
20:43
Валерий Рейнгольд: я полностью за Карреру, но его сплавила эта "гвардия" во главе с Глушаковым (4)
Валерий Рейнгольд: я полностью за Карреру, но его сплавила эта "гвардия" во главе с Глушаковым (4)
19:27
Кононов опять нестабилен. Подопечные будущего тренера "Спартака" не смогли победить "Оренбург" (5)
Кононов опять нестабилен. Подопечные будущего тренера "Спартака" не смогли победить "Оренбург" (5)
17:52
"Ростов" и "Анжи" объявили составы (2)
"Ростов" и "Анжи" объявили составы (2)
15:55
"Урал" и "Уфа" сыграли вничью (1)
"Урал" и "Уфа" сыграли вничью (1)
15:24
Топ-клубы Европы обсуждают возможность заключения пакта о недопущении роста зарплат игроков (3)
Топ-клубы Европы обсуждают возможность заключения пакта о недопущении роста зарплат игроков (3)
14:47
"Кайрат" проиграл "Иртышу", Аршавин был удален, "Астана" в 5-й раз подряд стала чемпионом (видео) (6)
"Кайрат" проиграл "Иртышу", Аршавин был удален, "Астана" в 5-й раз подряд стала чемпионом (видео) (6)
"Хоффенхайм" разгромил "Штутгарт"
"Хоффенхайм" с крупным счетом обыграл "Штутгарт" (4:0) в матче девятого тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
9 тур
"Хоффенхайм" – "Штутгарт" 4:0
Гол: Бренет, 49, Жоэлинтон, 51, Бельфодиль, 57, 60
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек (Нортвейт, 62), Бичакчич, Фогт, Бренет, Гриллич (Демирбей, 40), Цубер, Жоэлинтон, Бельфодиль, Нелсон, Крамарич (Грифо, 61)
"Штутгарт": Цилер, Маффео (Бек, 76), Инсуа, Павар, Бадштубер, Баумгартль, Томми (Озкан, 86), Аскасибар, Гентнер, Гомес (Шарпеи, 56), Гонсалес
Предупреждения: Аскасибар, 35, Демирбей, 42
Удаления: Инсуа, 9
Чемпионат Германии
9 тур
"Хоффенхайм" – "Штутгарт" 4:0
Гол: Бренет, 49, Жоэлинтон, 51, Бельфодиль, 57, 60
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек (Нортвейт, 62), Бичакчич, Фогт, Бренет, Гриллич (Демирбей, 40), Цубер, Жоэлинтон, Бельфодиль, Нелсон, Крамарич (Грифо, 61)
"Штутгарт": Цилер, Маффео (Бек, 76), Инсуа, Павар, Бадштубер, Баумгартль, Томми (Озкан, 86), Аскасибар, Гентнер, Гомес (Шарпеи, 56), Гонсалес
Предупреждения: Аскасибар, 35, Демирбей, 42
Удаления: Инсуа, 9
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.