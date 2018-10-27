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"Хоффенхайм" разгромил "Штутгарт"

"Хоффенхайм" с крупным счетом обыграл "Штутгарт" (4:0) в матче девятого тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

9 тур

"Хоффенхайм" – "Штутгарт" 4:0

Гол: Бренет, 49, Жоэлинтон, 51, Бельфодиль, 57, 60

"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек (Нортвейт, 62), Бичакчич, Фогт, Бренет, Гриллич (Демирбей, 40), Цубер, Жоэлинтон, Бельфодиль, Нелсон, Крамарич (Грифо, 61)

"Штутгарт": Цилер, Маффео (Бек, 76), Инсуа, Павар, Бадштубер, Баумгартль, Томми (Озкан, 86), Аскасибар, Гентнер, Гомес (Шарпеи, 56), Гонсалес

Предупреждения: Аскасибар, 35, Демирбей, 42

Удаления: Инсуа, 9
Теги: Хоффенхайм Штутгарт
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