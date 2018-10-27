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"Лестер" вырвал ничью у "Вест Хэма"

"Лестер" и "Вест Хэм" сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Англии (1:1).

Чемпионат Англии

10 тур

"Лестер Сити" – "Вест Хэм Юнайтед" 1:1

Голы: Бальбуэна, 30, Ндиди, 89

"Лестер Сити": Шмейхель, Чилвел, Сёюнджю (Окадзаки, 80), Магуайр, Амарти, Иборра, Геззаль (Варди, 46), Ндиди, Мэддисон, Олбрайтон, Ихеаначо (Грей, 61)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Диангана (Крессвел, 75), Ноубл, Снодграсс, Андерсон (Огбонна, 81), Эрнандес (Антонио, 61)

Предупреждения: Сёюнджю, 47, Сабалета, 85

Удаления: Ноубл, 38
Теги: Лестер Вест Хэм
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