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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Рамон Кальдерон: рано или поздно Моуринью вернется в "Реал"
Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон считает, что португальский тренер Жозе Моуринью, который сейчас тренирует "Манчестер Юнайтед", однажды вернется в мадридский клуб.
"Думаю, что рано или поздно Моуринью вернется в Мадрид, если Флорентино Перес останется у руля клуба еще на несколько лет. Это единственный тренер, которого уважал президент. Не знаю, хорошо это будет или плохо, но однажды Моуринью уйдет из "МЮ" и вернется в "Реал", - цитирует Кальдерона ESPN.
"Думаю, что рано или поздно Моуринью вернется в Мадрид, если Флорентино Перес останется у руля клуба еще на несколько лет. Это единственный тренер, которого уважал президент. Не знаю, хорошо это будет или плохо, но однажды Моуринью уйдет из "МЮ" и вернется в "Реал", - цитирует Кальдерона ESPN.
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