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Более 40 человек ранены результате беспорядков на матче чемпионата Германии

Сорок пять человек ранены в результате беспорядков на встрече девятого тура чемпионата Германии между берлинской "Гертой" и дортмундской "Боруссией".

По информации DPA, фанаты дортмундской команды по ходу матча конфликтовали с сотрудниками правопорядка, а в перерыве встречи напали на полицейских на трибунах и в туалетах. Отмечается, что в качестве оружия болельщики использовали древки от флагов.

Пять полицейских получили ранения. Данных о задержанных фанатах пока нет.

"Газета.ру"
Сегодня, 23:13
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