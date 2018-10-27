Более 40 человек ранены результате беспорядков на матче чемпионата Германии

Сорок пять человек ранены в результате беспорядков на встрече девятого тура чемпионата Германии между берлинской "Гертой" и дортмундской "Боруссией".По информации DPA, фанаты дортмундской команды по ходу матча конфликтовали с сотрудниками правопорядка, а в перерыве встречи напали на полицейских на трибунах и в туалетах. Отмечается, что в качестве оружия болельщики использовали древки от флагов.Пять полицейских получили ранения. Данных о задержанных фанатах пока нет.