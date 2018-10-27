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"Сельта" разгромила "Эйбар"

"Сельта" обыграла "Эйбар" (4:0) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

10 тур

"Сельта" – "Эйбар" 4:0

Гол: Аспас, 5, 36, 82, Мендес, 56

"Сельта": Альварес, Мальо, Хунка, Ронкалья, Кабраль, Мендес, Пейнадо, Лоботка, Буфаль (Систо, 80), Аспас (Экерт, 85), Мор (Йокушлу, 74)

"Эйбар": Риесго, Анхель (Сасета, 69), Бигас (Альварес, 69), Арбилья, Диоп, Орельяна, Хордан, де Бласис, Пенья, Энрич (Шарлес, 57), Гарсия
Теги: Сельта Эйбар
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