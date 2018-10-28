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На вертолете с президентом "Лестера" не было представителей "Вест Хэма"

Вице-президент "Вест Хэма" Кэррен Брэйди сообщила, что представителей клуба не было на борту президента "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи, разбившегося возле стадиона клуба "Кинг Пауэр".

"Мои мысли и молитвы вместе с "Лестером", ужасные кадры в новостях, я надеюсь, что все в порядке. Я могу подтвердить, что все представители "Вест Хэма" покинули стадион в безопасности", - написала Брэйди в своем Твиттере.
Теги: Лестер Вест Хэм
Сегодня, 09:04
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