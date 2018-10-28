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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Павел Недвед опроверг слухи о переходе Погба в "Ювентус"
Директор туринского "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал появлявшиеся в прессе слухи, согласно которым полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, ранее выступавший за "старую синьору", может вернуться в стан итальянского клуба.
"Считаю Погба одним из лучших футболистов в мире, так что его переход стал бы прекрасной новостью, но он игрок "Манчестер Юнайтед", поэтому любые разговоры на эту тему бесполезны. Мы внимательно следим за трансферным рынком, но январь еще совсем не скоро", — цитирует Недведа Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. Ранее СМИ сообщали, что на 25-летнего футболиста, минувшим летом завоевавшего титул чемпиона мира в составе сборной Франции, также претендует "Барселона".
"Газета.ру"
"Считаю Погба одним из лучших футболистов в мире, так что его переход стал бы прекрасной новостью, но он игрок "Манчестер Юнайтед", поэтому любые разговоры на эту тему бесполезны. Мы внимательно следим за трансферным рынком, но январь еще совсем не скоро", — цитирует Недведа Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. Ранее СМИ сообщали, что на 25-летнего футболиста, минувшим летом завоевавшего титул чемпиона мира в составе сборной Франции, также претендует "Барселона".
"Газета.ру"
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