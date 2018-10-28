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Сын владельца "Лестера" и спортивный директор клуба избежали крушения вертолета

Возле стадиона "Лестера" после матча 10-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (1:1) упал вертолет, принадлежащий владельцу клуба Вишаю Шривадданапрабхе.

Напомним, по данным английским СМИ функционер находился на борту и погиб на месте. Известно, что на борту не было его сына, вице-президента клуба Айаватта Шривадданапрабхы и спортвиного директора "лис" Джона Радкина.

Официальной информации по инциденту пока нет.
Теги: Лестер
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