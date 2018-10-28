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Хосеп Гвардиола рассказал о возможном завершении карьеры Месси

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал травму нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Наставник выразил надежду на то, что это повреждение не приведет футболиста к мыслям о завершении карьеры.

"Месси травмирован. Но он еще сыграет в Эль-Класико. Надеюсь, что он еще не намерен завершить свою карьеру. В этот раз так сложилось, но вообще-то он редко получает травмы", - цитирует с Marca.

Аргентинец пропустит матч "Барселоны" против мадридского "Реала" в чемпионате Испании.

"Газета"
Теги: Барселона Месси Манчестер Сити Гвардиола
Сегодня, 12:46
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