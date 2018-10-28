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Экс-тренер "Рубина" рассказал о работе с "Уотфордом"

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия прокомментировал выступления своей команды в Английской премьер-лиги.

Экс-наставник казанского "Рубина" доволен нынешним клубом и седьмой строчкой в турнирной таблице чемпионата.

"У меня лучшая команда в чемпионате. Думаю, мы не сможем выиграть титул, но будем стараться наслаждаться каждой игрой и бороться за победы во всех встречах ради наших болельщиков. Хотим, чтобы они получали удовольствие вместе с нами", - поделился эмоциями Грасия с A Bola.

"Газета"
Теги: Грасия Уотфорд
Сегодня, 13:20
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