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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Хетафе" обыграл "Бетис"
"Хетафе" обыграл "Бетис" в матче 10-го тура чемпионата Испании (2:0).
Чемпионат Испании
10 тур
"Хетафе" – "Бетис" 2:0
Голы: Молина, 60, Фулкье, 62
"Хетафе": Сория, Кабрера, Антунеш, Суарес, Дьене, Фулкье, Арамбарри, Максимович, Дьедиу (Кристофоро, 84), Анхель (Мата, 71), Молина (Ибаньес, 90)
"Бетис": Бласкес, Манди, Сидней (Тельо, 71), Бартра, Фирпо, Барраган, Будебуз (Каналес, 61), Карвалью, Чельсо, Санабрия, Морон
Предупреждения: Суарес, 38, Чельсо, 49, Барраган, 90+2
Чемпионат Испании
10 тур
"Хетафе" – "Бетис" 2:0
Голы: Молина, 60, Фулкье, 62
"Хетафе": Сория, Кабрера, Антунеш, Суарес, Дьене, Фулкье, Арамбарри, Максимович, Дьедиу (Кристофоро, 84), Анхель (Мата, 71), Молина (Ибаньес, 90)
"Бетис": Бласкес, Манди, Сидней (Тельо, 71), Бартра, Фирпо, Барраган, Будебуз (Каналес, 61), Карвалью, Чельсо, Санабрия, Морон
Предупреждения: Суарес, 38, Чельсо, 49, Барраган, 90+2
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