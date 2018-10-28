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"Хетафе" обыграл "Бетис"

"Хетафе" обыграл "Бетис" в матче 10-го тура чемпионата Испании (2:0).

Чемпионат Испании

10 тур

"Хетафе" – "Бетис" 2:0

Голы: Молина, 60, Фулкье, 62

"Хетафе": Сория, Кабрера, Антунеш, Суарес, Дьене, Фулкье, Арамбарри, Максимович, Дьедиу (Кристофоро, 84), Анхель (Мата, 71), Молина (Ибаньес, 90)

"Бетис": Бласкес, Манди, Сидней (Тельо, 71), Бартра, Фирпо, Барраган, Будебуз (Каналес, 61), Карвалью, Чельсо, Санабрия, Морон

Предупреждения: Суарес, 38, Чельсо, 49, Барраган, 90+2
Теги: Хетафе Бетис
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