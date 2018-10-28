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Стал известен стартовый состав "Реала" на матч с "Барселоной"

Стал известен стартовый состав "Реала" на гостевой матч 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".

"Реал": Куртуа, Варан, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл, Бензема.

Запасные: К. Навас, Одриосола, Вальверде, Асенсио, Сьос, Васкес, Мариано.
Теги: Реал Барселона
Сегодня, 17:22
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3
(1)
#3  Сибирячок   (Сегодня, 17:52)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: liasport433
первый раз буду болеть за барселону, без роналду не то!

Вот такие глоры у реала.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  liasport433   (Сегодня, 17:36)
  • -3
  •  (5)
online

первый раз буду болеть за барселону, без роналду не то!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 17:25)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ну чё там...встала планета?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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