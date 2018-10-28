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"Барселона" определилась с составом на "эль класико"

Стал известен стартовый состав "Барселоны" на домашний матч 10-го тура чемпионата Испании с "Реалом".

"Барселона": тер Штеген, С. Роберто, Пике, Ленглет, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Рафинья, Коутиньо, Суарес.

Запасные: Силлессен, Семеду, Мовилья, Артуро Видаль, Дембеле, Малком, Эль-Хаддади.
Теги: Барселона Реал
Сегодня, 17:37
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