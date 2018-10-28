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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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18:23
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (13)
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (13)
17:14
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17:00
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (34)
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16:21
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"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
16:15
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16:08
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"Хетафе" обыграл "Бетис"
15:05
Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
"Челси" разгромил "Бернли", "Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас"
Лондонский "Челси" одержал крупную победу над "Бёрнли" в матче 10-го тура АПЛ.
Чемпионат Англии
10 тур
"Бёрнли" – "Челси" 0:4
Гол: Мората, 22, Баркли, 57, Виллиан, 63, Лофтус-Чик, 90+3
"Бернли": Харт, Лоутон, Тейлор, Тарковски, Ми, Корк (Вествуд, 73), Дефур, Хендрик (Барнс, 65), Брэйди, Гудмундссон, Воукс (Вуд, 59)
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис (Лофтус-Чик, 30), Жоржиньо (Фабрегас, 78), Канте, Баркли, Мората (Жиру, 74), Родригес, Виллиан
Предупреждения: Тарковски, 44, Мората, 45, Виллиан, 45+1, Хендрик, 48, Брэйди, 61, Гудмундссон, 64
"Кристал Пэлас" – "Арсенал" 2:2
Гол: Миливоевич, 45+1, Миливоевич, 84 - Джака, 52, Обамеянг, 57
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ван-Биссака, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Миливоевич, Макартур (Майер, 62), Куйяте (Панчон, 86), Таунсенд, Айю (Сорлот, 64), Заха
"Арсенал": Лено, Бельерин (Лихтштайнер, 46), Мустафи, Холдинг, Торрейра, Джака, Гюэндузи, Озил (Уэлбек, 68), Айуоби, Ляказетт, Обамеянг (Рэмзи, 78)
Предупреждения: Айю, 8, Лихтштайнер, 79, Гюэндузи, 90+4
Чемпионат Англии
10 тур
"Бёрнли" – "Челси" 0:4
Гол: Мората, 22, Баркли, 57, Виллиан, 63, Лофтус-Чик, 90+3
"Бернли": Харт, Лоутон, Тейлор, Тарковски, Ми, Корк (Вествуд, 73), Дефур, Хендрик (Барнс, 65), Брэйди, Гудмундссон, Воукс (Вуд, 59)
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис (Лофтус-Чик, 30), Жоржиньо (Фабрегас, 78), Канте, Баркли, Мората (Жиру, 74), Родригес, Виллиан
Предупреждения: Тарковски, 44, Мората, 45, Виллиан, 45+1, Хендрик, 48, Брэйди, 61, Гудмундссон, 64
"Кристал Пэлас" – "Арсенал" 2:2
Гол: Миливоевич, 45+1, Миливоевич, 84 - Джака, 52, Обамеянг, 57
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ван-Биссака, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Миливоевич, Макартур (Майер, 62), Куйяте (Панчон, 86), Таунсенд, Айю (Сорлот, 64), Заха
"Арсенал": Лено, Бельерин (Лихтштайнер, 46), Мустафи, Холдинг, Торрейра, Джака, Гюэндузи, Озил (Уэлбек, 68), Айуоби, Ляказетт, Обамеянг (Рэмзи, 78)
Предупреждения: Айю, 8, Лихтштайнер, 79, Гюэндузи, 90+4
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