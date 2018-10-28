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"Челси" разгромил "Бернли", "Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас"

Лондонский "Челси" одержал крупную победу над "Бёрнли" в матче 10-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии

10 тур

"Бёрнли" – "Челси" 0:4

Гол: Мората, 22, Баркли, 57, Виллиан, 63, Лофтус-Чик, 90+3

"Бернли": Харт, Лоутон, Тейлор, Тарковски, Ми, Корк (Вествуд, 73), Дефур, Хендрик (Барнс, 65), Брэйди, Гудмундссон, Воукс (Вуд, 59)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис (Лофтус-Чик, 30), Жоржиньо (Фабрегас, 78), Канте, Баркли, Мората (Жиру, 74), Родригес, Виллиан

Предупреждения: Тарковски, 44, Мората, 45, Виллиан, 45+1, Хендрик, 48, Брэйди, 61, Гудмундссон, 64

"Кристал Пэлас" – "Арсенал" 2:2

Гол: Миливоевич, 45+1, Миливоевич, 84 - Джака, 52, Обамеянг, 57

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ван-Биссака, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Миливоевич, Макартур (Майер, 62), Куйяте (Панчон, 86), Таунсенд, Айю (Сорлот, 64), Заха

"Арсенал": Лено, Бельерин (Лихтштайнер, 46), Мустафи, Холдинг, Торрейра, Джака, Гюэндузи, Озил (Уэлбек, 68), Айуоби, Ляказетт, Обамеянг (Рэмзи, 78)

Предупреждения: Айю, 8, Лихтштайнер, 79, Гюэндузи, 90+4
Теги: Челси Бернли Арсенал Кристал Пэлас
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