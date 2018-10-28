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"МЮ" одержал победу над "Эвертоном"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

10 тур

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" 2:1

Гол: Погба, 27, Марсьяль, 49 - Тор Сигурдссон, 77

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Смоллинг, Линделёф, Матич, Фред (Лингард, 90+5), Погба, Мата (Эррера, 85), Рашфорд (Лукаку, 65), Марсьяль

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Зума, Гейе (Кальверт-Льюин, 78), Гомеш, Тор Сигурдссон, Бернард (Лукман, 62), Уолкотт (Тосун, 78), Ришарлисон

Предупреждения: Смоллинг, 20, Гейе, 22, Матич, 39
Теги: Манчестер Юнайтед Эвертон
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