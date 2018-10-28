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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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21:15
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (28)
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (28)
19:28
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18:23
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
17:14
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (3)
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17:00
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (37)
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (37)
16:21
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
16:15
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (20)
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16:08
"Хетафе" обыграл "Бетис"
"Хетафе" обыграл "Бетис"
15:05
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Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
"МЮ" одержал победу над "Эвертоном"
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
10 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" 2:1
Гол: Погба, 27, Марсьяль, 49 - Тор Сигурдссон, 77
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Смоллинг, Линделёф, Матич, Фред (Лингард, 90+5), Погба, Мата (Эррера, 85), Рашфорд (Лукаку, 65), Марсьяль
"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Зума, Гейе (Кальверт-Льюин, 78), Гомеш, Тор Сигурдссон, Бернард (Лукман, 62), Уолкотт (Тосун, 78), Ришарлисон
Предупреждения: Смоллинг, 20, Гейе, 22, Матич, 39
Чемпионат Англии
10 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" 2:1
Гол: Погба, 27, Марсьяль, 49 - Тор Сигурдссон, 77
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Смоллинг, Линделёф, Матич, Фред (Лингард, 90+5), Погба, Мата (Эррера, 85), Рашфорд (Лукаку, 65), Марсьяль
"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Зума, Гейе (Кальверт-Льюин, 78), Гомеш, Тор Сигурдссон, Бернард (Лукман, 62), Уолкотт (Тосун, 78), Ришарлисон
Предупреждения: Смоллинг, 20, Гейе, 22, Матич, 39
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