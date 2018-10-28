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"Реал" впервые за 16 лет потерпел четыре поражения подряд в выездных матчах

Мадридский "Реал" впервые с 2002 года потерпел четыре поражения подряд в гостевых матчах во всех турнирах.

Команда под руководством Хулена Лопетеги проиграла "Севилье" (0:3), ЦСКА (0:1), "Алавесу" (0:1) и "Барселоне" (1:5). В 2002 году главным тренером столичного клуба был Висенте дель Боске.

"Газета.ру"
Теги: Реал
Сегодня, 22:34
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#1  zloy   (Сегодня, 23:12)
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Болеет за:
«Барселона»
цска гордись, прям как великий алавес
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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