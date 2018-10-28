"Реал" впервые за 16 лет потерпел четыре поражения подряд в выездных матчах

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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22:47
"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео) (8)
"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео) (8)
22:11
Юрий Газинский: за красивый футбол очки не дают. Зато сегодня выиграли при не лучшей игре (видео) (1)
Юрий Газинский: за красивый футбол очки не дают. Зато сегодня выиграли при не лучшей игре (видео) (1)
21:15
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (53)
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (53)
19:28
Анзор Кавазашвили: как отнесусь к назначению Карпина в "Спартак"? Да никак – главное, чтобы команда заиграла (3)
Анзор Кавазашвили: как отнесусь к назначению Карпина в "Спартак"? Да никак – главное, чтобы команда заиграла (3)
18:23
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
17:14
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (4)
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (4)
17:00
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (37)
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (37)
16:21
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
16:15
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (20)
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (20)
16:08
"Хетафе" обыграл "Бетис"
"Хетафе" обыграл "Бетис"
"Реал" впервые за 16 лет потерпел четыре поражения подряд в выездных матчах
Мадридский "Реал" впервые с 2002 года потерпел четыре поражения подряд в гостевых матчах во всех турнирах.
Команда под руководством Хулена Лопетеги проиграла "Севилье" (0:3), ЦСКА (0:1), "Алавесу" (0:1) и "Барселоне" (1:5). В 2002 году главным тренером столичного клуба был Висенте дель Боске.
"Газета.ру"
Команда под руководством Хулена Лопетеги проиграла "Севилье" (0:3), ЦСКА (0:1), "Алавесу" (0:1) и "Барселоне" (1:5). В 2002 году главным тренером столичного клуба был Висенте дель Боске.
"Газета.ру"
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