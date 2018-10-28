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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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День независимости: «Барса» разбила «Реал» без Месси, но проблемы есть у обеих команд
Первый «Эль-классико» в году завершился одновременно неожиданным и ожидаемым результатом. «Барселона» на «Ноу Камп» уничтожила «Реал», отправив в ворота соперника пять мячей. Гости были близки к тому, чтобы удивить соперника удивительным камбэком, но, по всей видимости, «Реал» в нынешнем состоянии просто неспособен на подобные подвиги. Rusfootball.info анализирует «Эль-классико».
Впервые за долгие годы главный матч испанского чемпионата проходил без актёров первого плана. Лионель Месси с хмурым видом, накинув капюшон на лицо, наблюдал за матчем с трибун. Криштиану Роналду если и смотрел «эль-классико», то только по телевизору. Накануне именно CR7 помог «Ювентусу» победить «Эмполи», переломив ход неудачно складывающегося матча.
В отсутствие Криштиану Роналду и Лионеля Месси на поле главными действующими лицами стали другие персонажи. «Эль-классико» превратился в настоящий бенефис Луиса Суареса, для которого начала сезона получилось неудачным. Возможно, именно в такие минуты и появляются новые лидеры. И если у «Барселоны» он нашёлся, то у «Реала» - нет.
Когда оба не в порядке
Вообще, в нынешнем сезоне и «Реал» и «Барселона» явно не в порядке. Каталонцы успели выдать серию из трёх матчей без побед, в которую вошли ничьи с «Жироной» и «Атлетиком», а также поражение от «Леганеса». Мадридцы и вовсе в последних 7 матчах одержали лишь одну победу над скромной «Викторией».
И течение матча в Барселоне лишь подтвердила справедливость тезиса о проблемах команд. Периодически «Барса» и «Реал» сильно проседали по ходу игры, но вряд ли справедливость итогового исхода вызывает вопросы. «Барселона» была заметно сильнее соперника, хоть «Реал» и вряд ли заслуживал разгрома.
Проблема не в Роналду
Сейчас довольно много говорится, что «Реал» утратил свою силу с отъездом Криштиану Роналду в Турин. Но вынужден не согласиться с подобным объяснением. Вряд ли бы мадридцы были намного лучше с португальским форвардом в составе. Главная проблема «Реала» - стареющий и пересытившийся победами состав. Зиннедин Зидан ушёл из команды, не желая затевать перестройку. Наверняка, Зидан прекрасно понимал, что «Реал» ждут непростые времена. В то же время француз отлично сработался с состоявшимися и сыгравшимися игроками, которым требовался авторитетный мотиватор, готовый выжать из них максимум.
Хулену Лопетеги не позавидуешь. Ему достался клуб с постаревшим составом. Итак, по персоналиям: Марсело – 30 лет, Серхио Рамос – 32 года, Лука Модрич – 33 года, Тони Кроос – 28 лет, Гарет Бэйл – 29 лет, Карим Бензема – 30 лет. К тому же, все они уже бесчисленное количество раз выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Сохранить мотивацию в подобной ситуации непросто.
«Реалу» срочно требуется свежая кровь. Вместо этого клуб ведёт весьма странную селекционную политику. Вместо того, чтобы любыми силами заполучить условного Мбаппе или Неймара, мадридцы возвращают Мариано Диаса, берут Винисиуса и вкладываются в переезд из «Челси» Тибо Куртуа при вполне здоровом Кейлоре Навасе – одним из главных героев Лиги чемпионов прошлого сезона.
Постаревшие «галактикос» уже неспособны давать нужный результат. И в такой ситуации при подобной трансферной политике «Реалу» нужен не Лопетеги – сторонник комбинационной игры, а кто-то вроде Конте или Моуринью, человек, готовый подгонять «автобус». И здесь нет никакой вины Лопетеги, в Мадриде прекрасно знали, кого приглашают. Скорее, стоит говорить о непонятных решениях Флорентино Переса. Впрочем, к ним в Мадриде уже привыкли.
День независимости
Для «Барселоны» отсутствие Лионеля Месси могло стать серьёзной проблемой. Но, в целом, каталонцы уже преодолели мини-кризис, да и игра команды сейчас не так зависит от гениального Лео. Даже без него «Барса» продолжает действовать в привычной манере, хоть иногда и не хватает той самой магии аргентинского волшебника.
К тому же, «Барселона» явно лучше работала на трансферном рынке, чем конкуренты из Мадрида. Судите сами, Ленгле, Артур, Дембеле и Семедо играют куда более важные роли, чем новички «Реала», появившиеся в команде в течение последнего года – двух. Артур и Ленгле уже и вовсе превратились в игроков основы, без которых всё сложнее представить «Барселону».
Во втором тайме «Реал» наглядно показал, что и «Барселона» сейчас довольно хрупка. Мадридцы едва не сравняли счёт, а дальше уже могло случиться всё, что угодно. Но на отрезке в 90 минут превосходство «Барсы» не вызывало сомнений. Каталонцам в этом сезоне будет непросто. Они опережают ближайших преследователей лишь на 2-3 очка, хотя зачастую к первой четверти пути уже формируют 6-7 очковый отрыв. Поэтому не стоит удивляться, если в этом сезоне чемпионский титул завоюет кто-то другой. Главный вопрос – кому хватит смелости и запаса прочности, чтобы воспользоваться слабостью грандов?
Чемпионат Испании
10 тур
"Барселона" – "Реал Мадрид" 5:1
Голы: Коутиньо, 11, Суарес, 30 (пен), 75, 83, Видаль, 87 - Марсело, 50.
"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 84), Рафинья (Семеду, 69), Коутиньо (Дембеле, 74), Суарес.
"Реал": Куртуа, Варан (Васкес, 46), Начо, Рамос, Марсело (Мариано, 81), Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема.
Предупреждения: Ракитич, 38, Начо, 39, Бэйл, 53, Суарес, 77.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Впервые за долгие годы главный матч испанского чемпионата проходил без актёров первого плана. Лионель Месси с хмурым видом, накинув капюшон на лицо, наблюдал за матчем с трибун. Криштиану Роналду если и смотрел «эль-классико», то только по телевизору. Накануне именно CR7 помог «Ювентусу» победить «Эмполи», переломив ход неудачно складывающегося матча.
Лионель Месси смотрит матч с трибун
В отсутствие Криштиану Роналду и Лионеля Месси на поле главными действующими лицами стали другие персонажи. «Эль-классико» превратился в настоящий бенефис Луиса Суареса, для которого начала сезона получилось неудачным. Возможно, именно в такие минуты и появляются новые лидеры. И если у «Барселоны» он нашёлся, то у «Реала» - нет.
Когда оба не в порядке
Вообще, в нынешнем сезоне и «Реал» и «Барселона» явно не в порядке. Каталонцы успели выдать серию из трёх матчей без побед, в которую вошли ничьи с «Жироной» и «Атлетиком», а также поражение от «Леганеса». Мадридцы и вовсе в последних 7 матчах одержали лишь одну победу над скромной «Викторией».
И течение матча в Барселоне лишь подтвердила справедливость тезиса о проблемах команд. Периодически «Барса» и «Реал» сильно проседали по ходу игры, но вряд ли справедливость итогового исхода вызывает вопросы. «Барселона» была заметно сильнее соперника, хоть «Реал» и вряд ли заслуживал разгрома.
Проблема не в Роналду
Сейчас довольно много говорится, что «Реал» утратил свою силу с отъездом Криштиану Роналду в Турин. Но вынужден не согласиться с подобным объяснением. Вряд ли бы мадридцы были намного лучше с португальским форвардом в составе. Главная проблема «Реала» - стареющий и пересытившийся победами состав. Зиннедин Зидан ушёл из команды, не желая затевать перестройку. Наверняка, Зидан прекрасно понимал, что «Реал» ждут непростые времена. В то же время француз отлично сработался с состоявшимися и сыгравшимися игроками, которым требовался авторитетный мотиватор, готовый выжать из них максимум.
Лопетеги есть над чем задуматься
Хулену Лопетеги не позавидуешь. Ему достался клуб с постаревшим составом. Итак, по персоналиям: Марсело – 30 лет, Серхио Рамос – 32 года, Лука Модрич – 33 года, Тони Кроос – 28 лет, Гарет Бэйл – 29 лет, Карим Бензема – 30 лет. К тому же, все они уже бесчисленное количество раз выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Сохранить мотивацию в подобной ситуации непросто.
«Реалу» срочно требуется свежая кровь. Вместо этого клуб ведёт весьма странную селекционную политику. Вместо того, чтобы любыми силами заполучить условного Мбаппе или Неймара, мадридцы возвращают Мариано Диаса, берут Винисиуса и вкладываются в переезд из «Челси» Тибо Куртуа при вполне здоровом Кейлоре Навасе – одним из главных героев Лиги чемпионов прошлого сезона.
Постаревшие «галактикос» уже неспособны давать нужный результат. И в такой ситуации при подобной трансферной политике «Реалу» нужен не Лопетеги – сторонник комбинационной игры, а кто-то вроде Конте или Моуринью, человек, готовый подгонять «автобус». И здесь нет никакой вины Лопетеги, в Мадриде прекрасно знали, кого приглашают. Скорее, стоит говорить о непонятных решениях Флорентино Переса. Впрочем, к ним в Мадриде уже привыкли.
День независимости
Для «Барселоны» отсутствие Лионеля Месси могло стать серьёзной проблемой. Но, в целом, каталонцы уже преодолели мини-кризис, да и игра команды сейчас не так зависит от гениального Лео. Даже без него «Барса» продолжает действовать в привычной манере, хоть иногда и не хватает той самой магии аргентинского волшебника.
Луис Суарес ожил без Месси
К тому же, «Барселона» явно лучше работала на трансферном рынке, чем конкуренты из Мадрида. Судите сами, Ленгле, Артур, Дембеле и Семедо играют куда более важные роли, чем новички «Реала», появившиеся в команде в течение последнего года – двух. Артур и Ленгле уже и вовсе превратились в игроков основы, без которых всё сложнее представить «Барселону».
Во втором тайме «Реал» наглядно показал, что и «Барселона» сейчас довольно хрупка. Мадридцы едва не сравняли счёт, а дальше уже могло случиться всё, что угодно. Но на отрезке в 90 минут превосходство «Барсы» не вызывало сомнений. Каталонцам в этом сезоне будет непросто. Они опережают ближайших преследователей лишь на 2-3 очка, хотя зачастую к первой четверти пути уже формируют 6-7 очковый отрыв. Поэтому не стоит удивляться, если в этом сезоне чемпионский титул завоюет кто-то другой. Главный вопрос – кому хватит смелости и запаса прочности, чтобы воспользоваться слабостью грандов?
Чемпионат Испании
10 тур
"Барселона" – "Реал Мадрид" 5:1
Голы: Коутиньо, 11, Суарес, 30 (пен), 75, 83, Видаль, 87 - Марсело, 50.
"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 84), Рафинья (Семеду, 69), Коутиньо (Дембеле, 74), Суарес.
"Реал": Куртуа, Варан (Васкес, 46), Начо, Рамос, Марсело (Мариано, 81), Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема.
Предупреждения: Ракитич, 38, Начо, 39, Бэйл, 53, Суарес, 77.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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