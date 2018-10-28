Клод Пюэль о крушении вертолета: я в порядке. Все мои мысли с жертвами и их семьями

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль прокомментировал ситуацию с крушением вертолета владельца клуба Вичая Сривадханапрабха."Это трагедия для клуба. Все мои мысли с жертвами и их семьями. Я хочу успокоить всех людей, которые беспокоились обо мне. Я ужасно расстроен, но со мной все в порядке", - цитирует Пюэль RMC Sport.Вертолет Сривадханапрабхи упал на парковку рядом со стадионом "Кинг Пауэр" после матча АПЛ "Лестер" - "Вест Хэм".Ранее сообщалось, что в вертолете в момент крушения находились 5 человек: сам Сривадханапрабха, его дочь, два пилота и еще один человек.