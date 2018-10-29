Альваро Арбелоа: сложно осмыслить, что "Барселона" настолько сильнее даже без Месси

Бывший защитник "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал разгромное поражение мадридцев от "Барселоны" (1:5)."Сложно осмыслить то, что "Барселона" даже без Месси настолько сильнее. Но эти игроки "Реала" долгое время демонстрируют, на что они способны, они много раз поднимались" – написал Арбелоа в своем твиттере.