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Альваро Арбелоа: сложно осмыслить, что "Барселона" настолько сильнее даже без Месси

Бывший защитник "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал разгромное поражение мадридцев от "Барселоны" (1:5).

"Сложно осмыслить то, что "Барселона" даже без Месси настолько сильнее. Но эти игроки "Реала" долгое время демонстрируют, на что они способны, они много раз поднимались" – написал Арбелоа в своем твиттере.
Теги: Арбелоа Месси Барселона Реал
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