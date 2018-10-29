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Серхио Рамос: мы будем поддерживать Лопетеги до самой смерти

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил поддержку главному тренеру Хулену Лопетеги после разгромного поражения команды в матче десятого тура чемпионата Испании с "Барселоной" (1:5).

"Решения насчет главного тренера — не наше дело. Мы будем поддерживать назначенного тренера до самой смерти. А что будет в ближайшие часы — посмотрим. Нужно уважать решения, которые принимает руководство клуба.

Закончена ли борьба "Реала" за титул? Я выигрывал чемпионство, когда мы проигрывали по ходу сезона и 10 очков. Усердная работа – вот главный ключ к успеху", — приводит слова Рамоса Marca.

"Газета.ру"
Теги: Рамос Лопетеги Реал
Сегодня, 09:14
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7
(1)
#7  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 11:49)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
До чьей смерти? Завалить что ли надумали лопетегу?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 11:31)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Мы будем поддерживать назначенного тренера до самой смерти.

Из уст Сереги это звучит как приговор.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:39)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мы будем поддерживать назначенного тренера до самой смерти.
А что будет в ближайшие часы — посмотрим.

Нужно уважать решения, которые принимает руководство клуба


Рамос умудрился всем лизнуть в одном абзаце- и Лепетеге, и даже его возможному сменщику, и, конечно же, Пересу.

а вообще, говорят (С)- даже не Роналду, а именно Рамос- серый фельд-кардинал Реала, принимающий решения совместно с руководством, например, по трансферной политике клуба при рассмотрении кандидатур новичков или при чистке состава..

неизвестно, кто придёт на смену нынешнему смешному португальцу, что за порядки главтренер будет наводить в разваленном Реале, и будет ли новый коуч нуждаться в таких услугах Рамоса..

вот он и очкует, демонстрируя напоказ свою лояльность к руководству, вылизывая, на всякий случай, одновременно всех.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#4  serega_user  serega_user (Сегодня, 09:38)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну обычно поддерживают тренера положительными результатами.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#3  Смотрящий  Москва (Сегодня, 09:32)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Если у тебя есть фонтан - заткни его. Дай отдохнуть и фонтану (К. Прутков)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 09:28)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 09:17)
  • 0
  •  (4)

да мы вчера видели)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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