Серхио Рамос: мы будем поддерживать Лопетеги до самой смерти

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил поддержку главному тренеру Хулену Лопетеги после разгромного поражения команды в матче десятого тура чемпионата Испании с "Барселоной" (1:5)."Решения насчет главного тренера — не наше дело. Мы будем поддерживать назначенного тренера до самой смерти. А что будет в ближайшие часы — посмотрим. Нужно уважать решения, которые принимает руководство клуба.Закончена ли борьба "Реала" за титул? Я выигрывал чемпионство, когда мы проигрывали по ходу сезона и 10 очков. Усердная работа – вот главный ключ к успеху", — приводит слова Рамоса Marca.